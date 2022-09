Controlli a tappeto della polizia Veronetta: 63 persone identificate

Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti della questura di Verona sono stati impegnati una serie di controlli a contrasto della criminalità, nella zona di Veronetta.

Un servizio di controllo del territorio che è stato disposto dal Questore Ivana Petricca e coordinato dall’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il quale ha visto impegnati gli equipaggi delle volanti e del reparto Prevenzione Crimine di Padova, in sinergia con personale dei carabinieri e della guardia di finanza.

Le prime verifiche sono scattate poco dopo le 14 nei pressi di Porta Vescovo e via Muro Padri, per poi proseguire in via XX settembre, via San Nazaro, via Cantarane e via Mazza. Controlli che sono stati poi estesi ad alcuni esercizi pubblici e alle aree verdi di Veronetta.

Gli accertamenti, terminati giovedì sera, hanno condotto complessivamente all’identificazione di 63 persone e al controllo di 18 veicoli e 5 esercizi pubblici.

Tali operazioni, che vedranno l’impegno sinergico di tutte le divisioni della questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane, informano da lungadige Galtarossa.