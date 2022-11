Controlli della polizia a Veronetta fino a tarda notte: 111 persone identificate

Sono stati impegnati fino a tarda notte gli agenti della Questura di Verona che venerdì hanno effettuato controlli specifici, con lo scopo di contrastare i fenomeni criminali nella zona di Veronetta.

Il servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore Ivana Petricca, è stato coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e ha visto impegnati equipaggi delle Volanti, della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, in sinergia con personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le prime verifiche sono scattate poco dopo le 20 nei pressi di via XX Settembre e sono poi proseguiti in piazza XXVI ottobre, Interrato dell’Acqua Morta e Piazza Isolo.

I controlli, svolti con l’ausilio di un’unità cinofila delle Fiamme Gialle, sono stati poi estesi ad altri esercizi pubblici di via San Francesco, via San Paolo e Lungadige Porta Vittoria.

Gli accertamenti hanno condotto complessivamente all’identificazione di 111 persone, al controllo di 9 esercizi pubblici e all’elevazione di 13 sanzioni amministrative e 6 contravvenzioni per violazione del codice della strada.

Queste attività della Polizia di Stato proseguiranno anche nelle prossime settimane per continuare a garantire la sicurezza dei cittadini.