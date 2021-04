In giro dopo il coprifuoco senza mascherina, si rifiutano di indossarla: multati in 20

I controlli operati lunedì dalla Polizia di Stato di Verona hanno portato anche alla chiusura di tre locali per cinque giorni e a sanzioni per altri tre veronesi, che a loro volta si sono rifiutati di indossare il dispositivo di protezione individuale

Nel primo giorno di zona gialla il dato principale riscontrato dalla Polizia di Stati di Verona è stata la grande collaborazione da parte dei cittadini. Dalla Questura infatti informano che le verifiche effettuate lunedì hanno evidenziato il buon senso della maggior parte degli esercenti e dei consumatori che, nel rispetto delle prescrizioni in vigore, hanno potuto beneficiare delle riaperture disposte dal Governo.

Gli agenti dunque hanno messo in atto il piano dei controlli, come richiesto dalla situazione ancora delicata di emergenza sanitaria: dalla zona del centro cittadino, sino alle aree limitrofe, sono stati numerosi gli esercizi commerciali sottoposti a verifiche.

Le violazioni rilevate hanno interessato tre locali che rimarranno con le serrande abbassate per i prossimi 5 giorni. Si tratta del “Bar Centrale” di piazzale Olimpia, in zona stadio; del “Vip Bar” di via Alberto Dalla Chiesa, in zona Golosine; e del “Caffè Roma”, situato in via Centro. A tutti i titolari è stata contestata l’infrazione del divieto di effettuare attività d’asporto dopo le ore 18: gli avventori sono stati, infatti, beccati dai poliziotti a consumere bevande alcoliche dopo l’orario prescritto, all’esterno dei locali sprovvisti di plateatico o addirittura all’interno, come nel caso del Bar Centrale.

Nessuna violazione è stata, invece, riscontrata negli esercizi del centro storico. L’attività di controllo del territorio ha, però, consentito di identificare gli irriducibili, ancora convinti di poter circolare senza mascherina o oltre l’orario del coprifuoco senza la debita giustificazione. In particolare, tre veronesi sono stati sanzionati dopo che, anche a seguito dell’invito degli operatori di Polizia, si sono rifiutati categoricamente di indossare i dispositivi di protezione individuale; medesimo atteggiamento tenuto da altre 20 persone beccate, intorno alle 22.30, aggirarsi senza mascherine in via Cavour. Nei loro confronti la Polizia ha proceduto all’identificazione per l’espletamento dei successivi adempimenti.