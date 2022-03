Degrado urbano e droga: controlli della Polizia Locale all'ex Tiberghien e Villa Pullè

Nella mattinata di venerdì la Polizia Locale di Verona ha effettuato due verifiche sul degrado abitativo ed il consumo di droghe, il primo nel complesso ex Tiberghien e il secondo a Villa Pullè, al quale hanno partecipato anche l'assessore comunale alla sicurezza Marco Padovani e il presidente della commissione consiliare sicurezza Andrea Bacciga.

All'interno del complesso Tiberghien, i vigili di quartiere della delegazione Venezia hanno individuato un 27enne marocchino che stava abusivamente occupando uno spazio, allestito per avere un ricovero minimale. L’uomo, in Italia senza fissa dimora, è già noto alla Polizia Locale per precedenti analoghi. Terminati i controlli è stato denunciato a piede libero per l'occupazione irregolare e la mancanza di documenti d'identità, per questo indirizzato all'Ufficio Stranieri per regolarizzare la propria posizione.

Sempre nella medesima mattinata i vigili di quartiere delle Delegazione Milano sono intervenuti nel parco di Villa Pullè, al Chievo, per un'estesa verifica dell'area verde e la verifica di alcune segnalazioni fatte dai cittadini.