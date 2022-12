Degrado e droga dalla stazione al Porto, controlli a tappeto nei quartieri di Verona

Nelle scorse è scattato un controllo massiccio in alcune aree cittadine segnalate dai residenti, da parte dei vigili di quartiere, della polizia amministrativa e del nucleo operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Verona, con l'ausilio di due unità cinofile.

Dal Comando di via del Pontiere spiegano che le verifiche hanno preso il via dal piazzale della stazione di Porta Nuova, dove sarebbe stato recuperato oltre un etto di hashish, abbandonato da un gruppo di persone che stazionava in attesa di clienti: in alcuni casi infatti, la droga verrebbe nascosta nei cespugli per poi essere venduta a studenti e adolescenti che transitano in zona. Alla fine le persone identificate sono state 6, di cui 4 segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

Sottoposta a controlli anche la zona di Veronetta, dove il mercoledì sera si verificherebbero numerosi eventi, alcuni dei quali privi di autorizzazione. Un locale in via San Paolo è stato sanzionato dopo le numerose richieste di cittadini, sia per l'assenza di permesso per fare musica, sia per l'occupazione della sede stradale da parte degli avventori che impedivano il transito al trasporto pubblico. Inoltre sono stati rimossi oltre un centinaio di manifesti abusivi affissi sulla segnaletica stradale e sui muri, che pubblicizzavano eventi notturni in due locali sulle Torricelle e uno in via Giolfino: attività per la quale, informa la polizia locale, verranno redatti altri verbali, dal momento che il fenomeno starebbe proliferando e creando particolare degrado.

Sempre a Veronetta sono state svolte verifiche su altri sei locali, su cui sono in corso specifici accertamenti sui titoli autorizzativi e sul personale in servizio, oltre a controllare l'eventuale somministrazione di alcol a giovani studenti.

I controlli sono stati estesi anche a due locali di Santa Lucia e Golosine, segnalati dai cittadini per il disturbo arrecato agli avventori.

Infine è stata sottoposta nuovamente a controllo l'area degli ex magazzini ferroviari al Porto San Pancrazio, dove sono stati denunciati due cittadini magrebini che si sono insediati abusivamente e dove le unità cinofile hanno trovato nascosto un etto di hashish in un anfratto dentro una stanza. Sul posto anche la proprietà dell'immobile, che è stata formalmente diffidata affinchè siano chiusi gli accessi e sia attivata una maggiore vigilanza privata, atta ad impedire accessi di persone.

Sgomberati anche alcuni bivacchi all'interno dell'ex area Galtarossa, su segnalazione di alcuni operai a cui era impedito l'accesso a cabine elettriche della zona.

«L’Amministrazione comunale, anche grazie al prezioso e puntuale lavoro della polizia locale, che personalmente ringrazio, intende proseguire e intensificare gli sforzi di presidio del territorio. L’attenzione è alta soprattutto nei confronti di chi, attraverso pratiche illecite, mette a rischio i nostri giovani favorendo, tra l’altro, il consumo di alcool», ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Trasparenza e Legalità, Stefania Zivelonghi.