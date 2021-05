Controlli della polizia nei negozi del quartiere Stadio, una sola multa elevata

Normale controllo di routine con focus sugli esercizi etnici, quello effettuato mercoledì pomeriggio, 12 maggio, dalla polizia locale in zona Stadio, a Verona. Un'operazione massiccia, che ha interessato circa una decina di locali presenti nel quartiere.

Dalle verifiche non è emersa nessuna irregolarità di rilievo. È stata elevata una sola multa per la mancanza del responsabile all'interno di un negozio. L'operazione si è concentrata tra Via Vetruvio, Via Frà Giocondo, Via Cristofoli e Via Negrelli ed è stata eseguita con l'ausilio dell'unità cinofila.

Gli accertamenti hanno riguardato in particolare la regolarità delle gestioni commerciali e dei collaboratori in servizio all'interno dei locali, ma anche aspetti più tecnici come la conformità delle insegne all'esterno dei negozi.

Sono stati controllati anche 19 veicoli e 4 persone, tutti regolari.

«Operazioni come queste sono motivo di soddisfazione - ha commentato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - Uscire con gli agenti della polizia locale per normali controlli di routine e accertare che è tutto nella norma, è senza dubbio positivo. Gli agenti con le loro divise svolgono anche un importante ruolo di prevenzione, i controlli costanti e il presidio in tutto il territorio sono senza dubbio un importante deterrente contro chi non rispetta le regole. Accertare che sia tutto a norma ripaga del lavoro fatto».