Contrasto alla guida in stato di ebbrezza, il piano del Comune di Verona per il weekend di Halloween tra etilometri e drug-test

Weekend di Halloween, il tema della sicurezza riguarda anche la strada, un ambito che richiede ulteriore sensibilizzazione. Come ha sottolineato stamattina l?assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi in una conferenza stampa fatta proprio sulla strada. Potenziati i controlli ma altrettanto importante «fare rete con i gestori dei locali affinché a responsabilizzarsi siano i cittadini ma anche gli esercenti, per un fine settimana vissuto in modo più consapevole». L?appello è quindi di «pensarci sopra tre volte prima di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici e di rispettare nel contempo tutte le norme legate al loro consumo». Un monito che, sottolineano dal Comune, «vale anche per chi le bevande le somministra».

L'assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha illustrato le misure di prevenzione che saranno messe in atto nel weekend, frutto della sinergia tra amministrazione, polizia locale e categorie degli esercenti, Confcommercio e Confesercenti. Nel contempo si lavora ad ulteriori iniziative in vista dei prossimi eventi e festività, che richiamano in città molte persone, sia nelle strade che nei locali dedicati al divertimento. Insieme a lei, nel punto stampa tenutosi all?esterno di palazzo Barbieri, l?assessore al Commercio Italo Sandrini, il comandante della polizia locale Luigi Altamura, il presidente di Confesercenti Paolo Bissoli, il vicepresidente Federazione dei pubblici esercizi Emanuel Baldo e Paolo Caldana per Confcommercio.

«Ci aspetta un weekend molto vivace, caratterizzato da una generalizzata voglia di divertimento ? ha detto l?assessora Zivelonghi -. Tuttavia, sulla scorta dei dati in nostro possesso, riscontriamo un incremento del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, con conseguente aumento di patenti ritirate. Un comportamento irresponsabile che è la prima causa di incidenti anche gravi sulle strade. Il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per limitarli, da qui la scelta di un approccio corale al problema, coinvolgendo tutte le forze in campo. La polizia locale potenzierà in modo significativo la propria presenza sulle strade e nei punti più sensibili legati al divertimento cittadino, mentre gli esercenti faranno sensibilizzazione mettendo in evidenza nei locali i cartelli con le norme da seguire per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche. Ricordo che la guida consapevole preserva la vita non solo di chi trova al volante, ma di tutti coloro che transitano sulle strade, una questione quindi che riguarda ciascuno di noi. Siamo al lavoro per definire ulteriori misure preventive che consentano ai giovani servizi alternativi come il bus navetta».

Nello specifico, la polizia locale intensificherà i servizi con etilometri, drug-test e telelaser, per controllare conducenti ubriachi, guida aggressiva e comportamenti pericolosi. Sul sito di Confcommercio Verona, da oggi è possibile scaricare gratuitamente tutta la cartellonistica legata ai corretti comportamenti da seguire nei locali, i numeri da contattare in caso di emergenza, le sanzioni per il mancato rispetto delle norme. «La parte più difficile è sicuramente quella della prevenzione ? spiega l?assessore Sandrini -. Ringrazio le associazioni di categoria presenti per l?impegno a sensibilizzare e comunicare ai ragazzi ma anche alle famiglie su cui vogliamo incidere per arrivare ad un graduale cambio culturale, la soluzione più efficace per mettere freno alle stragi sulle strade causate dall?abuso di alcol e stupefacenti».

«Il weekend di Halloween è l?anticipo del Capodanno, lo dimostrano le decine di feste programmate a cui si aggiungono quelle private ? ha detto il comandante Altamura -. Dall?inizio dell?anno abbiamo già ritirato 210 patenti per guida in stato di ebbrezza e 36 per l?uso di sostanze stupefacenti assunti prima di mettersi al volante. La sera del 31 la città sarà particolarmente "affollata", nel tardo pomeriggio c?è la partita Hellas-Roma a cui poi seguiranno le feste a tema. Gli agenti saranno in servizio con i precursori droga ma soprattutto con pattuglie nei punti più sensibili sul fronte viabilità e vicino ai locali e alla discoteche. dedicate in quei luoghi dove spesso viene dato alcol anche a persone che sono già piene di alcol. Chiediamo attenzione anche ai genitori, l?invito è che verifichino i luoghi che frequentano ma soprattutto con quali mezzi tornano a casa».

Concordi sulla necessità di potenziare la campagna di sensibilizzazione i rappresentanti degli esercenti. «Veicoleremo tutte le informazioni anche sui canali social a disposizione ? ha detto Bissoli per Confesercenti -.Siamo consapevoli della gravità del problema e che serve un cambio culturale complessivo». Baldo di Fipe ha quindi aggiunto: «Il problema c?è ed è inutile nasconderlo. Da oggi pomeriggio sul nostro sito anche gli esercenti non associati potranno scaricare gratuitamente la cartellonistica da esporre nei locali». Caldana di Confcommercio ha concluso: «È importante diffondere le norme sulla corretta somministrazione degli alcolici, così come è importante farle rispettare. Su questo sono gli stessi gestori dei locali a giocare un ruolo davvero importante».