Droga e un coltello sequestrati, sanzioni ai negozi e controlli sui cittadini irregolari: la polizia setaccia il centro di Verona

Sono stati impegnati fino a tarda sera gli agenti della questura di Verona che venerdì 15 ottobre hanno effettuato, in diverse zone della città, controlli a tappeto orientati a contrastare i fenomeni dello spaccio di stupefacenti e del soggiorno irregolare dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. Le verifiche che hanno interessato il centro storico, l’intera area di Veronetta, piazzale XXV Aprile e piazza Pradaval, sono state effettuate congiuntamente dai poliziotti delle Volanti, dagli agenti della polizia amministrativa e sociale, dagli operatori della polizia scientifica e dell’Ufficio immigrazione.

Il servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Ivana Petricca che ha impegnato anche il Reparto prevenzione crimine di Padova e due un’unità cinofile provenienti dalla questura patavina, ha condotto complessivamente all’identificazione di un centinaio di persone ed al sequestro di 25 grammi di droga. Oltre a questo, gli agenti hanno proceduto al controllo di numerosi veicoli e di diversi esercizi pubblici. Nello specifico, l’attività, avviata intorno alle ore 19, ha interessato dapprima le zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, dove gli agenti hanno effettuato le prime verifiche su 5 cittadini stranieri che, in quanto sprovvisti di documenti, sono stati immediatamente accompagnati presso gli uffici di Lungadige Galtarossa. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di pervenire alla loro identificazione e di accertare la posizione irregolare in Italia di quattro di loro che, per tale motivo, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio immigrazione per l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa che regola il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.

Sempre in piazzale XXV Aprile, secondo quanto riportato in una nota della questura scaligera, un altro giovane 24enne è stato sottoposto a controllo da parte degli agenti. In questa occasione il ragazzo di origine algerina è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish: circostanza, questa, che gli è costata la denuncia per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo che risulterebbe gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, inoltre, è risultato essere già destinatario di un ordine di allontanamento del questore di Verona e di un provvedimento di espulsione notificatigli lo scorso 15 settembre. Alla luce di quanto emerso, gli agenti dell’Ufficio immigrazione provvederanno nei prossimi giorni ad adottare nei suoi confronti i provvedimenti necessari.

Grazie alla collaborazione dei poliziotti del reparto cinofili della questura di Padova, i controlli effettuati in quest’area, più precisamente nei giardini pubblici del piazzale, si sono conclusi con il ritrovamento di altri 10 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti unitamente ad un coltello a serramanico, rinvenuto a terra nei pressi del parcheggio antistante la stazione. Le verifiche sono state estese anche ad alcuni esercizi pubblici della zona di Veronetta: in particolare, i poliziotti della Divisione Pasi hanno rilevato, in due circostanze, la mancanza di esposizione della "SCIA", la cui affissione è per legge obbligatoria. Per tali violazioni, gli agenti hanno emesso, nei confronti dei titolari delle attività, due sanzioni del valore complessivo di oltre 2.200 euro. Nessuna irregolarità, invece, è stata rilevata tra le vie del centro storico. I controlli della polizia di Stato, specifica la nota della questura scaligera, vedranno l’impegno sinergico di tutte le Divisioni e proseguiranno serrati anche nelle prossime settimane per continuare a garantire un efficace livello di sicurezza.