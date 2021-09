Verona Sud, controllate 6 attività etniche: tutte sono risultate in regola

La polizia locale di Verona ha effettuati alcuni controlli straordinari ad attività etniche nella zona di Verona Sud. Nello specifico sono stati cinque i locali ispezionati, un ristorante e quattro alimentari e fruttivendoli indiani e asiatici. Gli agenti, oltre a verificare il pieno rispetto della normativa anti-Covid e l'uso di mascherine, hanno provveduto all’'identificazione dei titolari e del personale dipendente. Controllati anche tutti gli aspetti amministrativi, come l'esposizione della merce, le etichette in lingua italiana, le scadenze delle merci deperibili, l'orario e i prezzi. Ulteriori controlli sono stati eseguiti su aree esterne per verificarne l’esatta proporzione rispetto all’area interna. Nessuna violazione è stata riscontrata.

Tutti gli esercizi sono risultati in regola, rispettando anche le normative in materia di contenimento del virus con le mascherine. La polizia locale, inoltre, ha controllato una decina di veicoli presenti davanti ai locali.

Ad affiancare gli agenti anche l'unità cinofila, che ha effettuato i consueti controlli senza riscontrare tracce di sostanze stupefacenti o altro che potesse ricondurre all'uso o allo spaccio di stupefacenti.

«Grazie ai costanti controlli dei nostri agenti la sicurezza e la legalità in tutti i quartieri della città è assicurata - ha affermato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - I controlli a campione sui locali etnici sono importanti per tutelare la corretta concorrenza tra le attività commerciali, bloccando eventuali fenomeni irregolari a vantaggio dei tanti commercianti che rispettano le regole. Fa piacere constatare che, numeri alla mano, nella nostra città gli operatori sono attenti. È un vantaggio per la tranquillità della nostra comunità, ma anche dei tanti imprenditori corretti, come si sono dimostrati essere quelli controllati».