Ponte di Ognissanti a Verona: oltre mille multe e 17 incidenti, nessuno grave

Afflusso di traffico da pienone natalizio, contrasto al degrado urbano e accertamenti sul rispetto del codice della strada. Sono numerose le attività svolte dalla polizia locale di Verona in occasione del ponte di Ognissanti, tra sabato 29 ottobre e martedì 1° novembre, durante il quale la presenza degli agenti ha consentito ad oltre 150 mila visitatori di arrivare nei vari parcheggi e visitare i vari siti turistici, come l'Arena e la Casa di Giulietta.

Complessivamente sono stati 1169 i veicoli sanzionati: 442 divieti di sosta e fermata, 39 i mezzi privi di revisione individuati, 5 mancati usi della cintura di sicurezza, 7 guide con l'utilizzo del cellulare, 7 guide in stato di ebbrezza, 4 veicoli privi di assicurazione, mentre sono stati 17 gli incidenti stradali rilevati a Verona, fortunatamente senza feriti gravi o decessi.

Guardando solo alla notte di Halloween, per la polizia locale il bilancio è stato positivo. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre sono stati schierati 12 equipaggi, in quella che era una fascia oraria che dava preoccupazione per i gravi incidenti stradali, anche mortali, registrati in passato: l'Amministrazzioe comunale dunque ha puntao sia sulla prevenzione, sia sui controlli su strada.

Tre i sinistri rilevati nelle 12 ore ritenute più a rischio: uno scontro tra auto e moto in via Bresciana, nel quale è rimasto ferito un 48enne cingales dopo essere stato centrato da una Peugeot 5008; una fuoriuscita autonoma di una Fiat Punto in via Lugagnano, senza feriti, a causa di un animale che avrebbe tagliato la strada al conducente; ed infine un testacoda di una Peugeot 206, che si è rovesciata dopo aver urtato e danneggiato tre auto regolarmente in sosta. Nessuno di questi episodi è risultato legato all'abuso di alcol.

E proprio sul consumo di bevande alcoliche si è concentrata l'attività di controllo della polizia locale con etilometri ed alcoblow, che ha portato a tre patenti ritirate, di cui due con tassi alcolemici lievi tanto che sono scattate solamente le sanzioni amministrative. In un veicolo è stata anche sequestrata sostanza stupefacente in modica quantità.

Le zone maggiormente controllate sono state le Torricelle, il centro con piazza Erbe e l'area di Veronetta con 57 identificati e controllati, 21 sanzioni al codice della strada nella notte, di cui sei utenti di monopattini che trasportavano un'altra persona.