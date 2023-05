Giovani controllati e "No ticket no party": scattato il piano di sicurezza a Peschiera

Servizi mirati per l'identificazione e il controllo di numerosi giovani arrivati in zona sono stati svolti nella mattinata di venerdì a Peschiera del Garda, alla luce del quadro emerso in sede di tavolo tecnico convocato dal Questore dopo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In collaborazione con il personale di sicurezza di Trenord e Trenitalia, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Verona hanno provveduto a sottoporre a verifiche circa 70 giovani, di cui circa 20 minorenni.

Il controllo dei ragazzi in arrivo in stazione costituisce infatti uno dei quattro pilastri del piano di sicurezza messo a punto nel corso del tavolo tecnico convocato giovedì dal Questore della provincia di Verona, nel corso del quale sono state messe a punto le strategie operative per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nei prossimi weekend ed in particolare in occasione del ponte del 2 giugno, che nel 2022 aveva visto un raduno non autorizzato di giovani provenienti da diverse province, sfociato poi in disordini e violenze.

Accanto all’identificazione dei vari gruppi, il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria, il dottor Eugenio Vomiero, ha predisposto tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza dei convogli, sia richiedendo alle aziende del trasporto ferroviario di garantire un adeguato e funzionante sistema di videosorveglianza in stazione e a bordo dei treni, sia imponendo a tutti i viaggiatori il regolare pagamento del biglietto, in osservanza del principio “No ticket no party”.

Parallelamente ai controlli, che proseguiranno serrati tutti i prossimi weekend, dalla questura sottolineano che "rimane costante anche l’attività infoinvestigativa e di monitoraggio al fine di effettuare una compiuta ricognizione circa il livello di rischio del territorio nell’intera Provincia e conseguentemente pianificare un’adeguata strategia di sicurezza".