Estate più lunga, controlli serrati sul Garda: patenti ritirate per alcol e un 19enne fermato per furto di batteria

Questa lunga estate e il caldo anomalo che non lascia la provincia di Verona, e soprattutto il lago di Garda, prolunga anche il periodo di presenze turistiche da alta stagione. Con esso prosegue anche l'impegno dei carabinieri, chiamati a garantire la sicurezza sulle strade, in particolare quelle che dalla città conducono al Benaco ed in Valpolicella, ed a contrastare i reati di natura predatoria.

Anche durante il fine settimana appena trascorso dunque, i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese sono stati chiamati ad una serie di controlli serrati lungo la SS12 "dell’Abetone", la SS249 "Gardesana Orientale" e la SP4 "della Valpolicella", che hanno portato complessivamente all’individuazione di 5 automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza, 3 dei quali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in quanto sorpresi con tasso alcolemico superiore alla soglia "penale". Un 32enne invece è stato sorpreso a Torri del Benaco con una dose di ecstasy e segnalato quale consumatore al Prefetto di Verona. In tutto sono state 6 le patenti ritirate dai militari.

Infine sono state anche elevate tre sanzioni per omessa revisione dei veicoli ed una per mancanza di copertura assicurativa, con la conseguente sospensione dalla circolazione stradale dei mezzi ritenuti potenzialmente pericolosi per gli altri utenti.

È stato invece denunciato alla procura per furto, possesso di chiavi alterate e grimaldelli e porto di strumenti atti ad offendere, un 19enne che a San Pietro in Cariano è stato sorpreso poco dopo essersi appropriato della batteria di un motociclo e trovato in possesso anche di cacciaviti e chiavi utilizzati per smontare il pezzo, oltre ad un lungo coltello a serramanico.