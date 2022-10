Servizio straordinario di controllo da parte dei carabinieri a Villafranca: 4 persone trovate in possesso di droga

Nella giornata di venerdì 27 ottobre i carabinieri riferiscono di aver eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare riguardo agli abituali luoghi di ritrovo giovanile nel Comune di Villafranca di Verona. Il servizio è stato disposto dal comando provinciale di Verona e sono stati impegnati più di venti militari, arrivati a supporto anche dalle compagnie di Verona, Peschiera del Garda, Legnago e San Bonifacio, a cui si è aggiunta una squadra d’intervento operativo del battaglione carabinieri di Mestre e un elicottero del terzo nucleo di Bolzano, il quale ha volato a lungo nei cieli sopra la cittadina. Nel corso del servizio sono stati controllati 73 mezzi, 135 soggetti e 2 esercizi pubblici.

Carabinieri Villafranca di Verona

In base a quanto si apprende da una nota dei carabinieri, nell’ambito dell’attività svolta dai militari dell’Arma sono stati segnalati alla prefettura «4 soggetti trovati in possesso di stupefacenti per uso personale». Durante i controlli nelle principali vie di comunicazione, inoltre, sono state elevate anche alcune «contravvenzioni al codice della strada».

Capitano Vincenzo Spataro - Comandante della compagnia dei carabinieri di Villafranca di Verona

A coordinare il servizio è stato il capitano Vincenzo Spataro che ha assunto il comando della compagnia carabinieri di Villafranca di Verona lo scorso 7 settembre. Originario della provincia di Reggio Calabria, 44 anni, arruolatosi nel 1998, ha esperienze anche nel ruolo sottufficiali: in particolare ha prestato servizio in incarichi dell’Arma territoriale nelle province di Caltanissetta, Messina e Reggio Calabria. Dopo la promozione ad ufficiale, avvenuta nel 2013, ha retto dapprima il Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Messina Sud e successivamente il Nucleo investigativo di Imperia. Nel suo percorso formativo, si è laureato in Lettere Moderne ed ha conseguito un Dottorato di ricerca in Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università degli Studi di Messina.