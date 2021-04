Controlli dei carabinieri anche in elicottero a Verona per la pasquetta in zona rossa

Con la zona rossa in tutta Italia sono in corso nel lunedì di pasquetta serrati controlli da parte dei carabinieri sull'intero territorio di Verona e provincia. Non solo gli snodi pricipali via terra sono oggetto di verifiche da parte dei militari dell'Arma, ma anche con l'ausilio di elicotteri viene monitorata dall'alto la situazione. Quest'oggi ricordiamo che è ammessa una visita a casa giornaliera restando all'interno della propria Regione, ma sono vietati i tradizionali pic nic di pasquetta e gli assembramenti in generale.

Da martedì 6 aprile, invece, il Veneto tornerà ad essere zona arancione e la visita a casa di amici o parenti sarà consentita soltanto all'interno del proprio stesso Comune, oppure per chi viva in Comuni con meno di 5 mila abitanti, spostandosi entro i "30 km" dal confine del proprio territorio comunale.