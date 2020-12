Controlli anti-Covid nel Veronese: 15 denunciati per violazione della quarantena

«La discesa dell'indice Rt è figlia delle norme che il Governo ha emanato e del comportamento responsabile di gran parte degli italiani. Anche questa settimana le verifiche sono state numerose: nel solo Veneto sono stati eseguiti 24.598 controlli, con 267 sanzioni; 5.988 esercizi commerciali sono stati controllati e 21 sanzionati». Così si esprime in una nota il sottosegretario di Stato all’Interno Achille Variati che poi aggiunge: «I sacrifici richiesti per uscire dalla seconda ondata, e per cercare di prevenirne una terza, proseguiranno anche nel periodo natalizio».

«Sarebbe un errore abbassare la guardia adesso, - ha poi aggiunto il sottosegretario di Stato all’Interno Variati - proprio quando i dati, pur nella sofferenza acuta del sistema sanitario e nella drammaticità di una conta dei morti che continua ad essere pesantissima, mostrano una stabilizzazione e una progressiva riduzione».

I controlli nella provincia di Verona

Nel periodo che va dal 3 maggio fino all'1 dicembre 2020, in provincia di Verona sono state finora controllate 191.883 persone. Le persone sanzionate in totale sono 968. Vi sono poi 5 soggetti denunciati per false dichiarazioni circa l'identità o qualità personali e 15 per inosservanza del divieto di allontamento dalla propria abitazione, in quanto sottoposte alla misura delle quarantena poiché positive al virus Sars-CoV-2.

Gli esercizi commerciali controllati nel Veronese sono in totale 35.572. Ad essere stati sanzionati sono 72 titolari di attività o esercizi commerciali, mentre è stata disposta la chiusura provvisoria di 27 attività o esercizi commerciali e la chiusura di ulteriori 6 attività o esercizi commerciali.