Domenica di controlli a Verona: sette patenti ritirate, di cui due a neopatentati

Sono scattati nella serata di domenica i maxi controlli della polizia locale di Verona in centro e all’uscita dei locali frequentati dai giovani.

Nella zona di via Torbido gli agenti hanno ritirato sette patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui due a neopatentati, su un totale di 36 automobilisti sottoposti ad etilometro.



Multato un locale di via Giolfino per aver somministrato alcol dopo le tre di notte, mentre complessivamente nel fine settimana sono state 451 le persone identificate: 12 le violazioni per accattonaggio molesto e altrettanti Daspo, 8 i veicoli scoperti privi di assicurazione e 2 quelli recuperati perché compendio di furto.Sono stati potenziati anche gli interventi per locali rumorosi, ben 27 nelle due notti del fine settimana con quattro locali sanzionati con pesanti multe.