Controlli a tappeto nel Villafranchese durante il weekend: spacciatore in manette

Nello scorso fine settimana, nel terrritorio villafranchese, si sono svolti servizi straordinari di controllo da parte dei carabinieri della compagnia locale, volti soprattutto a prevenire e reprimere i reati predatori.

Sono stati controllati 40 mezzi e più di 100 individui: 2 persone sono state sanzionate in via amministrativa per possesso di stupefacente ad uso personale e 10 sono state le contravvenzioni al codice della strada elevate, 2 delle quali per guida in stato di ebbrezza.

Il lavoro del personale dell'Arma ha portato anche ad un arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel pomeriggio di sabato, infatti, una pattuglia di militari della stazione di Vigasio, impegnata in posto di controllo, ha notato un 50enne di origini marocchine, seduto al posto passeggero di un'auto, mentre effettuava un movimento repentino per cercare di disfarsi di qualcosa, che risulterà poi essere un involucro contenente ben 100 grammi di hashish.

Successivamente sono così scattate le perquisizioni della vettura e dell'abitazione dell'uomo, che avrebbero permesso di rinvenire 4 dosi di cocaina, altri 40 grammi di hashish e due bilancini di precisione.

L'arresto è stato convalidato lunedì mattina, con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.

I carabinieri ricordano quanto sia importante al fine di dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza la denuncia dei reati; in prima battuta attraverso una segnalazione al 112 affinché gli interventi avvengano nel più breve tempo possibile. Una denuncia ritardata nel tempo o addirittura omessa, infatti, talvolta pregiudica la possibilità d’individuare nell’immediatezza i responsabili dei reati o raccogliere importanti elementi per la loro successiva identificazione.