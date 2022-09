Carabinieri passano al setaccio San Bonifacio: 11 denunciati nella serata di sabato

Una serie di controlli a tappeto nel territorio di San Bonifacio è scattata nella serata di sabato. Un'attività disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Verona e svolta dalla compagnia locale, con il contributo dei colleghi della città e di Legnago, Villafranca, Peschiera del Garda e del nucle cinofili di Torreglia. Un servizio straordinario finalizzato principalmente al contrasto dell’immigrazione clandestina ed a prevenire episodi di microcriminalità, spaccio di droga e reati contro il patrimonio.

L'intervento ha interessato il centro del paese, l’area della stazione e tutti i parchi pubblici presenti nel territorio di San Bonifacio, portando alla denuncia di 11 individui di origine straniera per reati in materia di immigrazione.

Due di questi inoltre sono stati fermati nei pressi dello scalo ferroviario, ubriachi. Sottoposti a controllo, uno sarebbe stato trovato in possesso di un fucile soft air calibro 6 mm, riproduzione di un fucile Beretta SCP 70/90, privo di tappo rosso e con calciolo piegato, che teneva celato in uno zaino e per il quale non avrebbe saputo fornire una giustificazione; l'altro suo connazionale, a sua volta irregolare, avrebbe avuto con sé un coltello con lama in acciaio seghettata ed un cacciavite a punta. Entrambi sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria anche per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere ed ubriachezza molesta.