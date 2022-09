Elicottero e cinofila a San Bonifacio: i carabinieri battono le aree degradate

È scattato nella mattinata di venerdì 9 settembre il servizio di controllo straordinario del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio, con il contributo dei colleghi di Villafranca e Legnago, finalizzato principalmente al contrasto dell’immigrazione clandestina ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ad alcune aree degradate del centro dell'Est veronese.

Nello specifico, l'intervento dei militari ha riguardato la zona della stazione ferroviaria, di via Camporosolo e del parcheggio Palù, i quartieri Cantine e Villabella, ed ha visto l’impiego di 7 equipaggi, oltre ad un elicottero AB 412 del 3° nucleo carabinieri di Bolzano che ha fornito supporto aereo, risultando determinante nell’attività di coordinamento delle pattuglie a terra, oltre a due unità cinofile della polizia locale di Verona.

Durante le operazioni sono state controllate 60 persone e 28 veicoli. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria due cittadini stranieri, per reati in materia di immigrazione: nei loro confronti sarà avanzata la proposta per l’emissione di un decreto di espulsione dal territorio nazionale.