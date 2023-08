Droga e furti, controlli nell'Est veronese: 2 persone in manette e 2 segnalate in prefettura

I carabinieri di San Bonifacio hanno incrementato i controlli nelle aree più sensibili e degradate, attuati anche nelle ore notturne, i quali hanno portato all'arresto di due persone e alla segnalazione in prefettura di altre due.

Nella mattinata di lunedì, i militari del nucleo operativo e radiomobie hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne extracomunitario domiciliato a San Bonifacio, dopo averlo trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e materiali utili per la pesatura ed il confezionamento della droga. Lo stupefacente sarebbe stato trovato nascosto sotto i sedili dell’auto in uso al giovane, il quale sarebbe stato verosimilmente fermato poco prima di riuscire a perfezionare una consegna ad un acquirente.

Nella stessa giornata i carabinieri hanno messo le manette ai polsi anche ad un 21enne straniero, senza fissa dimora, che dopo essersi appropriato di merce varia, per una valore di circa 150 euro, da un supermercato della zona, avrebe raggiunto l'uscita dell'esercizio venendo però notato da alcuni dipendenti, che hanno subito richiesto l'interventi dell'Arma. I militari hanno dunque arrestato l'autore del furto e riconsegnato la merce al legittimo proprietario.

I due arrestati compariranno martedì davanti al tribunale di Verona, per l'udienza di convalida.

Altri due individui, un cittadino extracomunitario nel Comune di Roncà ed un italiano a San Bonifacio, sono stati trovati invece in possesso di una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale, e quindi segnalati alla Prefettura di Verona, mentre la droga è stata sequestrata.

I carabinieri informano che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.