Controlli in città dei carabinieri: un arresto, una denuncia e sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Controllo a tappeto su tutto il territorio scaligero, in particolare in centro e nel quartiere delle Golosine, sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Verona durante il fine settimana appena trascorso, per prevenire e reprimere crimini e fenomeni di illegalità, portando all'arresto e alla denuncia alla Procura della Repubblica di due uomini, il primo per reati in materia di stupefacenti e il secondo contro il patrimonio.

Nel primo caso è stato tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino kosovaro di 32 anni, in quanto trovato in possesso di circa 6 grammi di eroina che sarebbero stati destinati allo spaccio e che avrebbe tenuto nascosti nella cavità orale. Una volta scoperto inoltre, avrebbe aggredito i militari, che sono comunque riusciti a fermarlo.

Convalidato l'arresto, il giudice ha disposto, in attesa della celebrazione del processo, l'obbligo di firma quotidiano presso la stazione dell'Arma.

Nell'altro episodio invece i carabinieri della sezione Radiomobile avrebbero sorpreso un 23enne di origine marocchina mentre rubava una bicicletta in Piazza Bra, alla quale aveva rotto il lucchetto che la teneva legata. Recuperato il velocipede, il cui proprietario non è stato individuato, il giovane ladro è stato poi deferito in stato di libertà per furto aggravato.

Infine, durante i controlli svolti su strada, tre persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza ed altre violazioni di carattere amministrativo, mentre altre quattro sono state segnalate all’U.T.G. come assuntori di droghe, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana.