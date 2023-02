Arresti, denunce e multa ad un ristorante: controlli a tappeto dei carabinieri a Verona

Un vasto servizio di controllo del territorio, in particolar modo di piazzale XXV aprile e del centro del capoluogo scaligero, è stato attuato dai carabinieri della compagnia di Verona, con il supporto di unità cinofile e del NAS di Padova, nella serata del 31 gennaio, portando a sanzioni per violazioni sanitarie nei confronti di un ristorante, 4 arresti e alla denuncia di alcune persone, di cui 3 per guida in stato di ebbrezza .

I militari della stazione di Parona Valpolicella erano presenti nei pressi del piazzale della stazione di Porta Nuova, dove hanno fermato e tratto in arresto un 22enne straniero senza fissa dimora e censurato, che ha ripetutamente fornito false generalità per non essere identificato.

In piazza Cittadella invece il personale della sezione radiomobile ha messo le manette ai polsi di un 55enne romeno, trovato in possesso di una carta di identità falsa: a confermare la contraffazione ci ha pensato la rapida perizia del Laboratorio Analisi Documentale della polizia locale di Verona.

Un cittadino italiano è stato tratto in arresto dai carabinieri di Grezzana, in quanto su di lui pendeva un ordine di carcerazone per i reati di truffa e peculato, mentre sono stati gli operatori della stazione di San Giovanni Lupatto ad ammanettare un 21enne straniero, poiché sorpreso a rubare accessori elettronici all’interno di un supermercato.

Il Nucleo Antisofisticazioni Alimentari di Padova invese si è occupato di mirate ispezioni ad esercizi di ristorazione del centro cittadino, che hanno portato ad una contravvenzione di 2000 euro per un'attività commerciale per la “mancata attuazione delle procedure igieniche di autocontrollo” .

Sono stati attuati anche controlli stradali lungo le vie cittadine, che hanno portato alla denuncia di 3 cittadini stranieri per detenzione di hashish e marijuana ai fini di spaccio, grazie al fiuto dei cani antidroga, mentre 4 giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente: per quest'ultimi è dunque scattata la sanzione amministrativa per “uso personale di sostanza stupefacente”.

Infine, 3 persone sono state sorprese a guidare sotto l’effetto di alcol e due cittadini italiani sono stati denunciati poiché in possesso di arnesi da scasso.