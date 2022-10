Controlli a tappetto all'alba a San Bonifacio: 8 persone denunciate di cui 3 espulse

È scattato nelle prime ore del mattino di mercoledì 26 ottobre il servizio straordinario di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di San Bonifacio, con il supporto del C.I.O. del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre.

Contrasto dell'immigrazione clandestina, prevenzione di episodi di microcriminalità, spaccio di droga e reati contro il patrimonio, erano al centro dell'operazione dei militari che ha interessato in particolare il centro storico, l'area della stazione ferroviaria, alcuni immobili abbandonati ed occupati da individui senza fissa dimora, oltre a tutti i parchi pubblici presenti nel Comune.

8 cittadini stranieri soono stati denunciati per reati in materia di immigrazione ed invasione di terreni ed edifici. Uno di questi inoltre sarebbe stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, per uso personale, e di un coltello che possedeva senza giustificato motivo, così è stato segnalato alla Prefettura di Verona e denunciato anche per il reato di possesso di armi o altri oggetti atti ad offendere.

Nei confronti di tre dei soggetti controllati, gravati da precedenti penali e già inottemperanti all’ordine di lasciare il territorio dello Stato, è stata immediatamente avviata la procedura finalizzata alla loro espulsione; il Questore di Verona, per loro, ha emesso un provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale con conseguente accompagnamento presso i Centri di permanenza per il rimpatrio di Torino e Potenza, che nella stessa giornata è stato eseguito a cura del personale della compagnia Carabinieri di San Bonifacio.