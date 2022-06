Dopo le segnalazioni dei residenti, controlli e cani anti droga della polizia locale a San Giacomo

Gli agenti lo hanno sguinzagliato per più di due ore, con l'obiettivo di setacciare in lungo e in largo parco San Giacomo per scovare l'eventuale presenza di droga con il suo fiuto.

Martedì mattina Axel, uno dei due cani antidroga in servizio alla polizia locale di Verona, ha accompagnato gli operatori del Comando di via del Pontiere e del nucleo di polizia giudiziaria nelle operazioni di controllo e verifica programmate nell’area verde di Borgo Roma.

Operazione che, spiegano da Palazzo Barbieri, ha dato risposta ad alcune segnalazioni pervenute dai residenti, che nei giorni scorsi hanno lamentato la presenza di persone sospette tra cui gruppi di giovani che, a scuola finita, frequentano il parco anche nelle ore mattutine.

I controlli degli agenti, 6 in tutto, si sono concentrati in particolare nell’area dedicata ai più piccoli, senza però tralasciare il resto del parco.

Sul fronte stupefacenti, le verifiche hanno dato esito negativo. Alcuni cittadini sono stati controllati senza trovare anomalie, un camper parcheggiato abusivamente è stato fatto allontanare. Gli agenti hanno anche controllato l’area verde di via Volturno, a poche centinaia di metri da via San Giacomo, e il piazzale del policlinico.

Sul posto l’assessore alla Sicurezza, Marco Padovani, insieme al responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia locale Massimo Pennella.

«I controlli hanno dato esito negativo, e questo è senza dubbio una buona notizia – ha detto l’assessore -. Negli ultimi giorni i residenti e i frequentatori più abituali del parco hanno segnalato la presenza di persone sospette e di ragazzini che, finita la scuola, si ritrovano al parco con atteggiamenti non sempre consoni ad un luogo frequentato in larga parte da bambini e famiglie. Si tratta di verifiche che i nostri agenti effettuano con cadenza pressochè quotidiana e che oggi abbiamo rafforzato con l’ausilio dell’Unità Cinofila per rassicurare ulteriormente i cittadini».