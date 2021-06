Controlli sui camion a Verona: sanzionati 4 mezzi e un conducente che ha fatto salire una prostituta

I controlli degli agenti della Polizia locale si sono svolti mercoledì al Quadrante Europa e martedì in strada Bresciana e via Barsanti. Sequestrata anche una Golf di una cittadina tedesca in Italia dal 2019, sprovvista della carta di circolazione aggiornata

Sono scattati mercoledì i servizi mirati sul traffico pesante da parte degli agenti della Polizia locale di Verona, che sono intervenuti al Quadrante Europa dove hanno controllato i veicoli in transito.

Quattro le violazioni accertate, tutte a carico di mezzi straneri. Per 2 autocarri è scattata la sanzione per incompleto riposo giornaliero, necessario per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, mentre un semirimorchio olandese è stato multato perché privo di documenti di guida obbligatori. Infine una Golf guidata da una cittadina tedesca, residente in Italia da fine 2019, è stata sequestrata perché la donna era sprovvista della carta di circolazione aggiornata: i documenti sono stati ritirati per essere trasmessi agli uffici della Motorizzazione in attesa della nazionalizzazione del veicolo.

Durante le operazioni è stato verificato anche un esposto su attività di cabotaggio abusivo da parte di un vettore straniero, ossia prelievi e consegne all'interno del territorio italiano da parte di ditte estere, ma non è stato individuato alcun veicolo dello spedizioniere segnalato.

Martedì pomeriggio sono state effettuate, in strada Bresciana e via Barsanti, altre verifiche sui veicoli pesanti in transito, legate anche al contrasto del fenomeno della prostituzione, emerso da alcune segnalazioni.

La Polizia locale ha identificato due persone: una prostituta, che esercitava l'attività attirando i passanti con abbigliamento e comportamenti giudicati inequivocabili, ed un cliente che l'aveva fatta salire sull'autocarro. Entrambi sono stati sanzionati per la violazione all'art. 28ter del regolamento di Polizia urbana, che vieta questa attività, inoltre le forze dell'ordine sottolineano che sui sui veicoli professionali possono prende posto solo gli addetti ai lavori: per tal motivo il conducente è stato sanzionato anche per la violazione del Codice della strada con ritiro immediato della carta di circolazione del veicolo.