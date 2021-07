Polizia Stradale, una settimana di controlli serrati su camion e autobus in tutta Italia

Scatterà dal 19 al 25 luglio la campagna europea denominata Roadpol "Truck and Bus", che riguarderà in particolar modo le arterie autostradali e di grande comunicazione

Dal 19 al 25 luglio, la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale nella campagna europea denominata Roadpol "Truck and Bus".

In Veneto, nel mirino dei controlli ci saranno mezzi pesanti e autobus. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà sulla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa ADR sul traporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull'autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Roadpol è una rete di cooperazione tra le polizie stradali nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri tra la Grecia e la Slovacchia, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e, in qualità di osservatore, la Polizia di Dubai.

L'organizzazione ha come obiettivo la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e degli stessi sinistri, attraversi operazioni congiunte di contrasto alle violazioni e campagne tematiche. Il fine ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo.

L'operazione "Truck and Bus" dunque mira a sviluppare la coscienza e la consapevolezza di tutti gli utenti della strada. Motivo per cui la Polizia Stradale ha predisposto in tutta Italia, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione, controlli mirati su camion e autobus per tutto il periodo in questione, 24 ore su 24.