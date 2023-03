Nuovi controlli della polizia locale sui bus a Verona: scattano i sequestri di droga ed il 25% dei viaggiatori erano senza biglietto

La polizia locale di Verona fa sapere in una nota di aver effettuato nel pomeriggio di venerdì 10 marzo un nuovo blitz sugli autobus di Atv. L'operazione, in base a quanto si apprende, è stata nello specifico condotta da parte degli agenti del Reparto Territoriale e dagli ispettori dell'azienda di trasporto pubblico, al fine di «garantire maggiore sicurezza a bordo delle vetture e alle fermate, in base alle direttive impartite dal prefetto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Stando ai dati riportati nella nota della polizia locale scaligera, sarebbero ben 301 le persone identificate, con 4 persone di cui due minorenni, segnalati alla prefettura per il «possesso di sostanze stupefacenti», ovvero circa «15 grammi di hashish sequestrati». Le pattuglie, spiega sempre la polizia locale, sono state dislocate tra piazza Bra e piazzale XXV Aprile e sono state utilizzate le telecamere di videosorveglianza cittadine, collegate con la centrale operativa di via del Pontiere, ritenute «utili a visionare i movimenti dei gruppi di giovani».

Nel complesso, inoltre, sarebbero stati «sanzionati 76 passeggeri perché senza biglietto», si tratta di circa «il 25% delle persone controllate». Dei multati, riferisce sempre la nota della polizia locale, sarebbero 16 i soggetti che avrebbero pagato la sanzione nell'immediatezza delle verifiche, avvenute nello specifico sugli «autobus delle linee 52-61-144-121».

Nella medesima nota, inoltre, viene evidenziato che «altre 135 persone, durante questa settimana, sono state controllate sulla linea 144 verso Albaredo, scortata ogni sera dalla polizia locale di Verona, grazie alla quale si nota un netto miglioramento della sicurezza a bordo dell'ultima corsa del giorno». Gli agenti, infine, fanno sapere che «i controlli proseguiranno con l'ausilio delle unità cinofile».