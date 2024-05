Controlli della polizia locale sugli autobus Atv: oltre cento multe per il mancato pagamento del biglietto

Nuovo maxi controllo della polizia locale di Verona, con una decina di agenti ed ufficiali del Reparto territoriale e gli ispettori di Atv, al fine di garantire la sicurezza a bordo dei bus urbani ed extraurbani, a tutela di autisti ed utenti e per verificare l'avvenuto pagamento del biglietto. In base a quanto si apprende, le verifiche sono state effettuate in particolare tra le fermate del centro storico e la zona della stazione di Porta Nuova.

Stando a quanto viene riferito, sono stati controllati ben 31 autobus e 880 persone, di cui 109 sanzionate perché prive del titolo di viaggio. Quaranta utenti hanno pagato subito la multa, per un importo di 2.060 euro. «I controlli sono stati particolarmente apprezzati da cittadini e turisti», viene spiegato in una nota che poi prosegue: «Ancora una volta i sistemi di videosorveglianza alle fermate e a bordo dei mezzi di Atv sono stati fondamentali nell'esecuzione dei servizi che verranno effettuati anche durante i mesi estivi per la sicurezza delle migliaia di turisti e residenti».