Controlli a tappeto sui bus Atv: 71 senza biglietto, 4 giovani con la droga, 1 coltello sequestrato

Quello della sicurezza sugli autobus è uno dei temi affrontato dalla politica locale nelle ultime settimane, risultando in alcune occasioni al centro di fatti di cronaca. Una richiesta di intervento cui ha provato a dare risposta la polizia locale di Verona, che nella giornata di sabato ha dato il via ad una serie di controlli sulle linee Atv con pattuglie in uniforme e in borghese del Reparto Territoriale.

Dal Comando di via del Pontiere specificano che in poche ore sono stati passati al setaccio 16 autobus delle linee urbane ed extraurbane tra le fermate della stazione, Porta Nuova, Veronetta, Porta Vescovo e la zona di Castelvecchio. Nelle operazioni sono stati identificati 495 passeggeri, con ben 71 verbali elevati dagli ispettori di Atv per utenti privi di biglietto, di cui 11 pagati immediatamente.

Nella rete dei controlli sono finiti anche alcuni minorenni, 2 dei quali sarebbero stati trovati in possesso di droga e quindi consegnati poi ai genitori. Anche altri due maggiorenni sono stati trovati in possesso di stupecenti, mentre ad un altro è stato sequestrato un coltello, che aveva con sé sul bus senza giustificazione.

L'attività richiesta da Atv, ha lo scopo di contrastare l'evasione del biglietto ma anche quello di garantire maggiore sicurezza sui bus di linea, soprattutto quelli extraurbani. Nella settimana tra lunedì 13 e venerdì 17 febbraio, sulla sola linea "138" diretta ad Albaredo, sono stati identificate 258 passeggeri, oltre il 25% dei quali minorenni.

I controlli a tappeto congiunti tra polizia locale e ispettori Atv proseguiranno anche questa settimana, grazie anche al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei bus e con le telecamere fisse collegate con la centrale operativa di via del Pontiere.

L'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha espresso soddisfazione per il costante impegno della polizia locale nella prevenzione e contrasto a ad azioni che minano la sicurezza dei cittadini, oltre che per il presidio della legalità.