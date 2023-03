Polizia locale, blitz sui bus extraurbani: controllate quasi 600 persone

È scattato nelle scorse ore un nuovo blitz della polizia locale di Verona, questa volta sugli autobus ATV extraurbani in un giorno festivo, per verificare la situazione a bordo dei mezzi dove sarebbero stati presenti molti minorenni. Dal Comando di via del Pontiere sottolineano che l'intento è quello di migliorare la percezione della sicurezza a bordo e alle fermate, dopo quanto deciso nelle scorse settimane nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche sui bus da e per la provincia.

I controlli degli agenti hanno interessato le linee 130/144/141/138/62, per un totale di 24 autobus complessivi e 584 passeggeri. Gli ispettori di ATV hanno sanzionato 80 persone, di cui 15 hanno pagato immediatamente il verbale. Una donna è stata segnalata alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio e per non aver fornito le proprie generalità, mentre ad un minorenne sono stati trovati circa tre grammi di hashish ed è stato quindi segnalato alla Prefettura.

Durante l'ultima settimana sono stati effettuati i controlli a bordo della linea 138, che viene scortata tutte le sere, con identificazione di altre 270 persone, come richiesto dal Prefetto Donato Cafagna.