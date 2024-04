Controlli sul lago per il Ponte del 25 aprile: 4 arresti tra Peschiera e Castelnuovo del Garda

In occasione del Ponte del 25-28 aprile, che ha visto un importante afflusso turistico nella zona del Basso Garda, i carabinieri della compagnia di Peschiera hanno intensificato i controlli lungo la riviera.

Un'attività preventiva che nel suo complesso ha visto il coinvolgimento di diverse pattuglie delle stazioni competenti sul territorio e dell'aliquota radiomobile. I militari della Compagnia arilicense sono stati supportati dalle squadre Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Veneto e dai rinforzi del Comando provinciale di Verona, per svolgere una serie di posti di controllo, con più pattuglie presenti, lungo le principali vie di comunicazione ed accesso alle cittadine del Garda interessate da un intenso afflusso di turisti: numerose verifiche nei confronti di veicoli, esercizi pubblici e persone sono state effettuate dalle forze dell'ordine, per garantire ancor più sicurezza nel corso dei giorni festa trascorsi.

I carabinieri hanno pattugliato con attenzione i principali lungolaghi di Peschiera e Castelnuovo del Garda, prendendo contatti con gli esercenti e presidiando inoltre l’area della stazione ferroviaria.

Gli arresti

Durante questi servizi straordinari di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Peschiera hanno tratto in arresto 4 persone.

Nel primo caso si trattava di un giovane russo di 20 anni, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo per traffico di stupefacenti, che è stato individuato in quanto soggiornava in una struttura ricettiva della zona.

Un 39enne cittadino albanese, nel corso di un controllo, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo scontare la pena di 2 anni di reclusione per il reato di evasione fiscale commesso negli anni 2014 e 2015 a Bergamo.

In seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto per rapina aggravata commessa ai danni di una farmacia di Peschiera del Garda, ad un 65enne bresciano è stata notificata un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

Infine, in flagranza di reato, è stato arrestato un 34enne di origine ghanese ma residente in Italia con l'accusa di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale: in quest'ultimo caso i carabinieri sono intervenuti su richiesta dei cittadini a Castelnuovo, in quanto l'uomo, probabilmente alterato dall'abuso di alcol, avrebbe minacciato il gestore di un locale ed alcuni clienti, per poi scagliarsi contro gli operatori arrivati sul posto, opponendo resistenza e oltraggiandoli.

Dei primi tre individui, al termine delle formalità di rito, due sono stati condotti nel carcere di Montorio ed uno in quello di Brescia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il quarto invece è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Verona per il processo per direttissima.

Controlli su strada e non solo

I carabinieri della Compagnia di Peschiera, sempre nel corso delle attività di prevenzione, hanno elevato 8 sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada, 2 delle quali hanno visto il contestuale sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca e una sanzione amministrativa per mancata revisione. Sono state invece 9 le sanzioni amministrative correlate al consumo di sostanze stupefacenti, mentre sono stati effettuati 99 controlli a soggetti sottoposti a varie misure di restrizione della libertà. Infine sono stati sottoposti a verifica 22 esercizi pubblici e in totale identificate e controllate 401 persone e 202 veicoli.

I servizi verrano intensificati anche in occasione della festività del 1° maggio, quando è previsto in zona un altro importante afflusso turistico.