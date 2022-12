Controlli antiriciclaggio su money transfer e professionisti: oltre 430 violazioni accertate

Negli ultimi mesi i finanzieri del Comando provinciale di Verona hanno aumentato la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle disposizioni antiriciclaggio nei confronti dei soggetti, diversi dalle banche, vincolati ad una collaborazione attiva al fine di prevenire e contrastare condotte illecite.

Le Fiamme gialle scaligere hanno così deciso di approfondire alcune situazioni emerse dalle verifiche sulle numerose banche dati a disposizione.

Sono stati 6 alla fine gli interventi antiriciclaggio svolti dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona, che hanno coinvolto diverse categorie di soggetti interessati dalla normativa, aventi sede in città e provincia.

Nel dettaglio, sono stati ispezionati 2 esercizi commerciali che effettuano rimesse di denaro (usualmente denominati “money transfer”), 2 professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, un notaio e infine un importante studio associato di consulenza tributaria.

Per quanto riguarda i money transfer, i finanzieri hanno esaminato circa 9 mila operazioni di trasferimento di denaro, per un ammontare complessivo di oltre 1,8 milioni di euro, contestando complessivamente 232 omesse segnalazioni di operazioni sospette relative a trasferimenti di denaro aventi come beneficiario il medesimo disponente e operazioni inferiori alla soglia prevista di mille euro, disposte da più mittenti nei confronti del medesimo beneficiario, eseguite in un ristretto ambito temporale, al fine di eludere la norma (cosiddette operazioni frazionate).

In 16 casi inoltre sarebbe stata riscontrata l’omessa conservazione dei documenti identificativi, necessari per l’esecuzione di questo tipo di operazioni.

L'attività antiriciclaggio ha portato anche all'esame di centinaia di fascicoli di clienti di professionisti del settore: un'accurata attività di approfondimento che avrebbe consentito alla guardia di finanza di portare alla luce ben 144 casi di inefficace o omessa esecuzione degli adempimenti previsti dalla specifica normativa antiriciclaggio (d.lgs 231/2007) per la corretta determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. In 22 casi, è stata riscontrata anche l’incompleta o omessa conservazione della relativa documentazione.

Inoltre, le attività eseguite hanno permesso di contestare ai professionisti giuridico-contabili ispezionati il mancato inoltro all’organismo competente (Unità di Informazione Finanziaria – U.I.F.) di 16 segnalazioni di operazioni sospette.

In particolare, uno di essi non avrebbe segnalato all’U.I.F. i nominativi di soggetti che tramite il suo studio hanno dato il via a molteplici atti per il trasferimento di quote di partecipazione di società risultate riconducibili a persone collegate ad un sodalizio criminale con origini in altra regione. In una circostanza sarebbe emersa la piena consapevolezza del professionista in questione circa la fittizia intestazione di società sue clienti, che avrebbe consentito il pieno esercizio imprenditoriale ad individui diversi da quelli cui risultavano formalmente intestate.

Ispezioni e controlli antiriciclaggio, complessivamente eseguiti dai finanzieri di Verona, avrebbero permesso di accertare oltre 430 violazioni, di verbalizzare 12 soggetti e di contestare sanzioni pari a circa 1 milione di euro.

Sul fronte della prevenzione, nel corrente anno, sono state inoltre approfondite complessivamente 279 segnalazioni di operazioni sospette.