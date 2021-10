Controlli antidroga in stazione a Verona: Polizia locale sui bus con l'Unità cinofila

La Polizia locale di Verona cerca di stringere la morsa sullo spaccio di droga in città. Mercoledì mattina gli agenti hanno ispezionato palmo a palmo la zona della stazione ferroviaria, insieme alle Unità cinofile Pico e Axel, con le quali hanno controllato l’area dei giardini e il terminal dei bus, salendo anche su alcuni mezzi del trasporto urbano.

Il fiuto dei cani antidroga ha permeso di recuperare alcuni grammi di hashish rinvenuti a terra, che le forze dell'ordine ritengono siano verosimilmente stati gettati a terra alla vista degli agenti. Dello stupefacente è stato invece trovato addosso ad un 24enne di nazionalità afgana: la sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe, come previsto dalla normativa.

Durante il servizio sono state controllate 22 persone, quasi tutti giovanissimi diretti alle scuole superiori. Due pattuglie inoltre sono state impegnate nei rilievi di un sinistro avvenuto tra due scooter, un Beverly e un T-max in via Palladio, poco distante dalle verifiche.

I servizi specifici di prevenzione proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche in altre zone della città.

«I controlli sono mirati e costanti, è il deterrente più importante che abbiamo affinché soprattutto i giovani stiano alla larga dai venditori di morte – spiega l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Continueremo a sorvegliare il territorio, tenendo sotto controllo soprattutto le zone più a rischio. Contrastare lo spaccio di droga è una priorità, non permetteremo che finisca nelle tasche dei nostri ragazzi rovinando loro la vita. Ringrazio gli agenti per il grande lavoro messo in campo per la sicurezza dei cittadini, anche grazie al supporto delle Unità Cinofile che, in questa lotta, si rivelano un ausilio fondamentale per controlli sempre più efficaci».