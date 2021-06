Alcol e droga al volante: una settimana di controlli sui guidatori in tutta Europa

È stata programmata tra il 16 e il 22 giugno, dal network europeo delle polizie stradali "Roadpol", la campagna europea congiunta "Alchol and Drugs".

Per l'occasione, il Compartimento Polizia Stradale per il Veneto ha dunque predisposto dei controlli su tutto il territorio, che riguarderanno sia la viabilità autostradale, sia quella ordinaria, e che si svolgeranno sulle 24 ore per tutto il periodo in questione. Particolare attenzione verrà dedicata ai conducenti di veicoli pesanti e mezzi commerciali.

Il network intende promuovere una cooperazione attiva tra i corpi di polizia stadale europei, con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e gli incidenti, aderendo al Piano d'Azione Europeo con iniziative internazionali congiunte, volte a contrastare violazioni ed infrazioni, e lanciando campagne "tematiche" in tutta Europa, all'interno di specifiche aree strategiche. Tutto per elevare gli standard di sicurezza stradale, unendo le attività di informazione, prevenzione e controllo, anche attraverso campagne e operazioni congiunte, i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo Roadpol.

Lo scopo della campagna "Alchol and Drugs" è quello di effettuare controlli per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, durante tutto il periodo in questione.

Per tal motivo la Polizia Stradale ha predisposto in tutta Italia controlli mirati.