Controlli sulle accise della Guardia di Finanza: nessuna irregolarità per il distributore ripreso

"In relazione all’articolo Controlli sulle accise nel Veronese: oltre 25 mila litri di gasolio sequestrati pubblicato in data 25.10.2022 (LINK), il Distributore di Carburanti sito in San Floriano, frazione di San Pietro in Cariano (VR), 37029 Via Don Cesare Biasi n°45/c gestito dal Sig. Vigilante Gerardo" comparso in alcuni frame del video della Guardia di Finanza di Verona vuole precisare che “il distributore in parola è stato oggetto di verifica nell’ambito dell’operazione di controllo effettuata dal Nucleo PEF di Verona ma è risultato assolutamente conforme ai requisiti e in regola con tutti gli adempimenti richiesti".