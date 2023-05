Oltre 6 mila persone identificate e 235 veicoli controllati in provincia dalla polizia durante il weekend

I controlli della polizia di stato per garantire ordine e sicurezza pubblica, contrastando le varie forme di illegalità, proseguono sul territorio veronese, a maggior ragione con l'avvicinarsi della stagione estiva. Con il previsto maggior afflusso di turisti in città, le attività si sono concentrate nel centro storico, tuttavia senza tralasciare le aree limitrofe.

Durante il fine settimana appena trascorso, sono state impegnate 87 pattuglie in molteplici servizi, che hanno portato ad identificare complessivamente 6352 persone in tutta la provincia di Verona. Inotre sono stati sottoposti a verifica 235 veicoli, all'esito delle quali sono state elevate 39 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada.

Nel corso del fine settimana sono stati numerosi i controlli nei confronti di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, svolti dagli agenti delle volanti con il supporto del personale del Gabinetto provinciale di polizia scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine e dagli uomini della Squadra Mobile. Con lo scopo di identificare i vari gruppi, di conoscerne le abitudini e di prevenire la commissione di reati predatori, le numerose pattuglie dispiegate sul territorio hanno battuto le aree nelle quali si sono verificati gli episodi delittuosi e quelle notoriamente più frequentate da tali gruppi.

Un'attività che ha interessato la zona di Piazzale XXV aprile, dove sono stati verificati i nominativi dei giovani in arrivo presso la stazione di Porta Nuova, grazie anche all’ausilio di personale della polizia ferroviaria.

Sono state poi attenzionate le zone di via Roma, la zona dell’Arsenale, Regaste San Zeno, Parco Santa Croce e Parco San Giacomo. Ulteriori servizi sono stati effettuati anche nei pressi del centro commerciale Adigeo, considerato, per molti giovani, punto di incontro nel weekend.

Dalla questura di Verona informano che questa attività proseguirà anche nelle prossime settimane.