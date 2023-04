Operazioni dei carabinieri contro l'immigrazione clandestina: identificati diciotto irregolari a Caldiero

Il servizio di controllo straordinario del territorio svolto in questi giorni dai carabinieri della compagnia di San Bonifacio, ha visto impiegati equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dei carabinieri di San Bonifacio, Colognola ai Colli e Soave. Secondo quanto comunicato quest'oggi, sabato 22 aprile, le operazioni sono state finalizzate anche al contrasto dell’immigrazione clandestina ed alla repressione dei reati contro il patrimonio.

Nello specifico, in base a quanto comunicato in una nota, l'intervento dei militari avrebbe permesso di rintracciare, nel Comune di Caldiero, all’interno di un fabbricato in stato di abbandono «dodici soggetti extracomunitari, irregolari nel territorio dello Stato». Questi ultimi, chiarisce ancora la nota dei militari, a seguito delle operazioni di identificazione sono stati «deferiti in stato di libertà per reati in materia di immigrazione e per invasione di terreni ed edifici». Inoltre, i carabinieri spiegano che nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione di un decreto di espulsione.

Sempre nel territorio comunale di Caldiero, qualche giorno dopo, i carabinieri riferiscono di un'altra operazione svolta in questo caso unitamente al personale della polizia locale dell’unione dei Comuni Verona Est. In tale circostanza, le forze dell'ordine hanno identificato «altri sei extracomunitari irregolari». In base a quanto si apprende, anche in questo caso i soggetti coinvolti avrebbero «occupato un immobile in disuso, le cui aree interne erano state adibite a rifugio di fortuna».

I militari, infine, nella loro nota sottolineano che «la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».