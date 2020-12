Il presidente del Consiglio Conte illustra le nuove restrizioni per il "Natale Covid"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in conferenza stampa per illustrare le nuove misure previste in Italia per contrastare la diffusione del contagio durante il periodo delle festività natalizie (dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021).

«Anche nei nostri esperti c'è forte preoccupazione per il periodo natalizio, in particolare per il pericolo di assembramenti nelle festività natalizie, per questo dobbiamo intervenire con nuove misure per tutelarci meglio», così il premier Giuseppe Conte ha inaugurato la sua conferenza annunciando il nuovo decreto-legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri di oggi.

Il calendario dei divieti

L'Italia, come già anticipato, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 vedrà una nuova rigorosa stretta: nei giorni prefestivi e festivi tutte le Regioni saranno zona rossa, mentre nei giorni feriali tutte le Regioni saranno zona arancione.