La consigliera Bertaia denuncia una nuova aggressione in centro storico a Verona

Dopo l'episodio di violenza giovanile verificatosi negli scorsi giorni a Verona nei pressi di Palazzo Barbieri, una nuova aggressione è stata denunciata pubblicamente, questa volta da parte della consigliera Anna Bertaia (Lista Tosi). Stando alle sue affermazioni, l'episodio risalirebbe alla notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, intorno alle ore 2, quando due ragazzi di 19 anni sarebbero stati «aggrediti da un gruppo di tre nordafricani minorenni».

La consigliera comunale Anna Bertaia ha poi spiegato che «i due poveri ragazzi sono stati entrambi malmenati brutalmente», in particolare uno sarebbe stato «buttato a terra e preso a calci in pancia», mentre l'altro sarebbe riuscito a «chiedere aiuto agli avventori di un bar lì vicino che sono intervenuti per far desistere gli aggressori che sono poi scappati verso piazza Bra». Sempre Anna Bertaia ha poi raccontato che «i due ragazzi sono ancora sotto shock, hanno riportato lividi ed ematomi sul viso sulle braccia e all’addome».

La consigliera comunale della Lista Tosi ha quindi commentato così la vicenda: «La situazione è sempre più grave e ormai è davvero preoccupante e triste dover constatare come episodi come questo e quello ripreso dalle telecamere sotto le scalinate di Palazzo Barbieri solo qualche giorno fa, siano diventati normali e capitino ad ogni ora del giorno e della notte». Sempre secondo Anna Bertaia il centro storico di Verona sarebbe «in mano a queste pericolose bande di ragazzi che, forti della loro impunibilità perché minorenni, spadroneggiano ovunque mettendo in atto episodi di feroce violenza gratuita». In tal senso, la consigliera comunale della Lista Tosi chiede che la situazione venga «affrontata a pugno duro», sostenendo che debbano essere previsti dei «presidi fissi di forze dell'ordine nelle zone a rischio che ormai sono sempre le stesse: Piazza Bra, via Roma, Piazza Pradaval, via Dei Mutilati».