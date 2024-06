Gastroenteriti a Torri, consigli dell'Ulss 9 per sicurezza e igiene personale

Si attendono ancora gli esiti delle analisi sui campioni di acqua prelevati ieri, 28 giugno, da diversi punti della rete acquedottistica di Torri di Benaco. Analisi che potrebbero confermare la contaminazione in corso causata dalla presenza del norovirus, agente patogeno che si sospetta abbia provocato le numerose gastroenteriti di questi giorni. Per precauzione, a Torri rimane vietato l'uso di acqua a scopo potabile e alimentare. E per aiutare la popolazione, l'Ulss 9 Scaligera ha emesso un decalogo con dei consigli utili per evitare infezioni.

Infezioni che tra giovedì e venerdì hanno già colpito una cinquantina di persone, le quali si sono rivolte ai pronto soccorso di Peschiera del Garda, Villafranca, Bussolengo e Malcesine per sintomi quali nausea, vomito e diarrea. E per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Altri, invece, si sono rivolti ai propri medici di famiglia o alla guardia medica, oppure hanno chiesto suggerimenti nelle farmacie della zona.

In due campioni analizzati da pazienti andati al pronto soccorso hanno mostrato la presenza del norovirus. Ma le analisi di identificazione non si sono ripetute in modo sistematico, in quanto la diagnosi si basa prevalentemente sui sintomi che si manifestano nello stesso periodo di tempo su più malati.

L'evolversi della situazione rimane comunque sotto stretto controllo del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 9, in stretta collaborazione con il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra, con il gestore idrico Ags, con Arpav, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Nas e forze dell'ordine.

E per chi avesse dubbi su come comportarsi, l'Ulss 9 ha ricordato delle buone prassi utili per la propria igiene personale e per la pulizia di alimenti o di superfici potenzialmente contaminate: