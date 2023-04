Coniugi carabinieri fuori servizio sorprendono ladro di biciclette a Nogara e lo fanno arrestare

La vicenda, riportata quest'oggi in una nota dei carabinieri, risale al pomeriggio dello scorso 16 aprile, quando a Nogara due sottufficiali dei militari dell'Arma, in servizio in reparti dipendenti del comando provinciale di Verona, hanno arrestato per «tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale» un cittadino di origine marocchina. Entrambi sono moglie e marito nella vita e in quella circostanza si trovavano liberi dal servizio ed in abiti civili.

In particolare, viene spiegato nella nota odierna, i due militari si sarebbero recati al supermercato per fare la spesa, notando tuttavia nel parcheggio esterno un uomo che «mediante l’uso di una cesoia» pare stesse «cercando di tagliare una catena che assicurava due biciclette». La coppia di carabinieri, a quel punto, si sarebbe qualificata ed avrebbe poi intimato all'uomo di interrompere l’azione delittuosa. In tutta risposta, questi si sarebbe dato alla fuga. Tuttavia, in seguito ad un breve inseguimento a piedi, l'uomo in questione sarebbe infine stato raggiunto e bloccato.

In attesa dell’arrivo di una pattuglia chiamata a rinforzo, l’arrestato avrebbe anche tentato più volte di divincolarsi, senza però riuscirci. Al termine dell'udienza di convalida, la nota dei carabinieri precisa che «è stata applicata all’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana». Gli stessi militari dell'Arma, in conclusione, riferiscono che «la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile».