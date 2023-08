Bimbi uccidono due conigli per gioco, denunciato un adulto. «Manca educazione»

Si è conclusa nei giorni scorsi un'indagine che ha portato alla denuncia di una persona per maltrattamenti di animale. Maltrattamenti che sono stati compiuti da dei bambini, che per legge non possono essere perseguiti. Gli investigatori si sono quindi concentrati sugli adulti che erano con loro e che non hanno fatto nulla per fermare i maltrattamenti, anzi il denunciato avrebbe addirittura incitato i bimbi.

Il reato si è consumato lo scorso giugno a Bovolone durante una festa. Uno degli organizzatori dell'evento aveva portato una gabbietta con all'interno dei piccoli conigli. E proprio alcuni di questi conigli sono stati maltrattati fino alla morte. I bambini, come se tutto fosse un gioco, hanno sbattuto la gabbietta con gli animali all'interno e, quando li hanno estratti, li hanno buttati a terra e presi a calci. Queste violenze hanno provocato la morte di due conigli, sotto gli occhi dei genitori che guardavano e aizzavano i bambini.

L'episodio è stato denunciato dalle associazioni animaliste, tra cui la Lndc Animal Protection. «Un episodio gravissimo che getta un’ombra pericolosa sulle generazioni future, che evidentemente non stanno ricevendo un’educazione adeguata - ha commentato Piera Rosati, presidente di Lndc Animal Protection - Solo uno dei genitori si è opposto a quello che stava avvenendo e ha provveduto a denunciare il fatto, mentre gli altri hanno giustificato il comportamento dicendo che "i bambini dovranno pur giocare". Come si può pensare che questi bambini capiscano la differenza tra il bene e il male se massacrare un inerme coniglio è considerato dai loro stessi genitori un semplice gioco? L'educazione dei bambini al rispetto degli animali è un investimento nella creazione di una società più compassionevole e responsabile. Insegnare ai bambini l'empatia e il rispetto li aiuta a comprendere la complessità delle relazioni con gli animali e anche tra gli umani. Questo processo non solo aiuta a preservare il benessere degli animali, ma insegna ai bambini valori universali di rispetto, gentilezza e comprensione, creando così un mondo migliore per tutti».

Mentre ieri sera, 23 agosto, gli attivisti dell'associazione 100% Animalisti hanno appeso uno striscione sulla recinzione del Parco Valle del Menago di Bovolone.

«I bambini hanno colpa fino ad un certo punto, la vera causa di tale comportamento è l’educazione che non hanno ricevuto da parte dei loro genitori - è stato il commento dei militanti - Genitori che hanno assistito alle torture e non hanno fermato i bimbi, ma li hanno pure incitati. Solo che i genitori, se il processo per maltrattamenti si farà, se la caveranno al massimo con una multa. Ed è un vergogna».