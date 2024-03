Rubavano bancomat e prosciugavano il conto agli anziani: condannati in tre

Sono stati condannati ad una pena di quasi dieci anni complessivi, i tre cittadini romeni accusati di far parte di una banda che rubava bancomat agli anziani per prosciugare loro i conti correnti, che avrebbe colpito anche a Verona.

Come spiegano i colleghi di AnconaToday, il sodalizio avrebbe utilizzato sempre la stessa tecnica. Le vittime venivano avvicinate mentre si trovavano agli sportelli Atm per fare i prelievi, con la scusa di restituire loro una banconota che gli sarebbe caduta: si trattava in realtà di un trucco per appropriarsi del bancomat, scambiarlo con un altro rubato precedentemente, già utilizzato per ripulire il conto del malcapitato e prosciugarne così un altro. In un anno avrebbero così messo le mani su un tesoretto di oltre 100 mila euro.

Gli arresti nei confronti della banda sono arrivati nell'agosto 2022 e martedì sono arrivate le prime sentenze dopo la richiesta della Procura, in seguiro al rito abbreviato: 2 anni e 8 mesi per un romeno di 45 anni, 3 anni per un romeno di 39 anni e 4 anni per un romeno di 61 anni. I tre imputati, difesi dall'avvocato Marco Flavio Torelli, sono in misura cautelare in carcere da dieci mesi.

Tutti e tre erano accusati di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. Per loro è stata ottenuta l'estradizione dalla Romania per essere processati in Italia, mentre per altri si sta ancora aspettando.

Tra il settembre e il novembre del 2020 avrebbero agito, in almeno sei furti, sul territorio di Ancona. I carabinieri di Ancona erano risaliti ai 14 membri della banda di cui facevano parte anche i 3 dopo le prime denunce arrivate dalle vittime che si erano ritrovate i conti prosciugati. Le indagini erano state condotte tra il settembre 2020 e il gennaio 2021 ed avevano consentito di accertare che la banda si era resa responsabile di ben 20 colpi, commessi non solo ad Ancona ma anche in provincia, a Macerata, Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Chieti, Livorno, Verona, Novara e Fermo ai danni di altrettante vittime, tutte persone di età compresa tra i 59 e gli 89 anni.