Accumula condanne per furto e viene portata in carcere: la 30enne sconterà più di 5 anni

Dopo le due condanne del 2018, è arrivata quella per il furto e l'utilizzo indebito del bancomat di proprietà di un'inserviente del Mc Donald's di Affi, al tempo sua collega di lavoro

Sulla sua testa pendevano condanne per furto e utilizzo indebito di carta di credito. Sono stati i carabinieri di Cavaion Veronese ad eseguire l'ordine di carcerazione, emesso il 6 luglio dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona, nei confronti di C.V., 30enne residente a Pescantina e attualmente operatrice sociosanitaria, la quale deve scontare pene per 5 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione.

Secondo quanto riferisce l'Arma infatti, la donna collezionato due distinte condanne per furto nel 2018, godendo però in entrambi i casi della sospensione condizionale della pena. Beneficio che però è stato revocato in seguito ad una terza condanna del tribunale di Verona, diventata definitiva a maggio 2021, che le infliggeva una penda di 4 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione e una multa di 1300 euro, alla quale sono state poi sommate le due precedenti.

Decisive le indagini dei militari di Cavaion che, dopo la denuncia da una inserviente del Mc Donald’s di Affi nell’agosto del 2019, la quale aveva lamentato la scomparsa e l’uso fraudolento del suo bancomat per prelievi complessivi di circa 700 euro, hanno accertato che l’autrice del furto e dell’indebito utilizzo della carta di pagamento era proprio C.V., all'epoca collega di lavoro della vittima, alla quale aveva sottratto la carta negli spogliatoi del fast food.

Da allora l'iter giudiziaro è andato avanti, concludendosi con la condanna della 30enne nel marzo scorso.

Venerdì mattina dunque i militari hanno rintracciato la donna ed eseguito l'ordine di carcerazione, accompagnandola a Montorio dove sconterà il cumulo di pene, oltre a pagare una multa complessiva di 1604 euro.