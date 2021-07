Trovato in città, alle spalle ha una lunga lista di condanne e finisce in carcere

Sono stati gli operatori della sezione Catturandi della Squadra Mobile di Verona, nel pomeriggio di lunedì, a rintracciare e trarre in arresto un pregiudicato cinquantenne di origine foggiana: si tratta di M.C., residente in città e destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica scaligera per la commissione di numerosi reati contro il patrimonio.

L’uomo deve scontare 4 anni e 8 mesi di carcere, per pene inflitte a far data dagli anni ’80, relative alla commissione di numerosi reati tra cui due rapine a mano armata ed alcuni furti in danno di esercizi commerciali.

Inoltre, lo stesso, nei primi anni 2000 è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata a commettere reati finanziari, e operante a Foggia, per alcuni come “testa di legno”, e tra i quali l’ emissione di fatture per operazioni inesistenti. Altresì fino al 2012 lo stesso è stato ritenuto responsabile e condannato per diverse truffe a mezzo internet, alcune consistenti nel ricevere somme di denaro come pagamento di beni rilevatisi inesistenti.