Condannato per rapina e lesioni scappa in Germania ma viene bloccato

Aveva lasciato la provincia di Verona per riparare in Germania, nella speranza di far perdere le proprie tracce e di sottrarsi alle sue responsabilità. Non ci è riuscito. Sabato scorso, 18 maggio, un marocchino 29enne è stato rintracciato ed arrestato nella città di Colonia dal personale della polizia tedesca.

Gli agenti tedeschi sono stati attivati dal servizio di cooperazione internazionale, su segnalazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Verona, ed hanno notificato al giovane un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura scaligera. Il destinatario del provvedimento doveva scontare una condanna a 4 anni, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per rapina e lesioni personali volontarie in concorso.

Il 12 luglio 2018, insieme a due complici, il pregiudicato 29enne aveva rapinato un coetaneo nella stazione ferroviaria di Cerea. La vittima era stata colpita con calci e pugni, subendo lesioni guaribili in dodici giorni. E i rapinatori gli avevano sottratto 300 euro e il telefono cellulare.

L’arrestato è stato accompagnato nelle carceri tedesche dove rimarrà in attesa della decisione sulla sua consegna alle autorità italiane che potrà avvenire nelle prossime settimane.