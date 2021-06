Condannato per furto e droga, trovato in un edificio abbandonato e portato in carcere

Gli agenti delle Volanti della Questura di Verona lo hanno rintracciato in uno stabile di via San Marco, in città

Un anno e 3 mesi di reclusione, oltre a 1200 euro di multa: è questa la pena che dovrà scontare B.K., 40enne cittadino marocchino, condannato in via definitiva per furto e reati in materia di stupefacenti.

Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato intorno alle 23 di mercoledì, dagli agenti delle Volanti nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, all’interno di uno stabile abbandonato in via San Marco, a Verona.

Nel corso del controllo è subito emerso a carico dell’uomo il provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 28 maggio.

Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino è stato condotto al carcere di Vicenza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.