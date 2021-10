Condannato a oltre 2 anni per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia, viene portato in carcere

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Verona, che lunedì è stato eseguito dai carabinieri della stazione di San Bonifacio.

E.K.A., 31enne pregiudicato di origine marocchina, deve infatti scontare una pena di due anni e sei mesi di reclusione, in seguito alla condanna per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona inflittagli dal tribunale scaligero.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 ed il 2019, quando lo straniero si è reso responsabile dei reati commessi in più occasioni a Cologna Veneta a danno dei propri familiari, per i quali era stato raggiunto dalle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima spiccate all’epoca, nei suoi confronti, dal Giudice per le indagini preliminari.

Concluse le formalità di rito, E.K.A. è stato dunque condotto dai carabinieri nel carcere di Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.