Banca popolare di Vicenza: arriva la condanna a 6 anni e 6 mesi per Zonin

Il Tribunale di Vicenza ha condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente della Banca popolare di Vicenza Gianni Zonin, nel processo di primo grado per le presunte irregolarità legate alla gestione dell'istituto, poi dichiarato fallito. Lo riferisce l'Ansa che spiega come la sentenza sia stata letta quest'oggi, venerdì 19 marzo, intorno alle ore 16, al termine della camera di consiglio che era iniziata alle 14 di ieri. Nei confronti di Zonin l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione.

Per quanto riguarda gli altri imputati, l'Ansa chiarisce che l'ex vicedirettore generale Emanuele Giustini è stato condannato a 6 anni e 3 mesi, gli altri ex vice dg Paolo Marin e Andrea Piazzetta a 6 anni. Sono invece stati assolti l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l'ex dirigente Massimiliano Pellegrini, perché il fatto non costituisce reato. I reati contestati agli imputati erano di "falso in prospetto", "ostacolo alla vigilanza" e "aggiotaggio". Il processo è durato oltre due anni, e sono state tenute 116 udienze.