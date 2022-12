Accoltellò il fratello in Val Gardena, condannato a 8 anni per tentato omicidio

Era originario della Val Gardena ma aveva troncato ogni rapporto con la sua famiglia. Si era trasferito in altre città del Nord Italia, tra cui anche Verona. Ma nell'ottobre dell'anno scorso, in apparenza senza motivo, ripiombò nella vita del fratello per accoltellarlo. Ieri, 21 dicembre, il 42enne Ivo Rabanser è stato condannato per il tentato omicidio del fratello Martin. La sentenza è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato. La pena richiesta dalla pm Federica Iovene era di 8 anni di carcere ed è stata pienamente accolta dalla gup di Bolzano Elsa Vesco. Per Rabanser, come riportato da Ansa, la condatta è dunque di 8 anni di reclusione, più il pagamento di 70mila euro di provvisionali: 50mila euro in favore del fratello e 20mila in favore della cognata, la quale rimase ferita durante l'aggressione.

Il tentato omicidio di cui Ivo Rabanser è stato ritenuto colpevole risale alla notte tra il 30 e il 31 ottobre 2021. Dopo anni senza alcun contatto tra l'aggressore e la sua famiglia, il 42enne tornò a Selva di Val Gardena e fece irruzione nella casa in cui vivevano il fratello Martin Rabanser e la moglie Monika Lardschneider. Con un coltello, Ivo Rabanser ferì gravemente il fratello, mentre la cognata rimediò delle leggere lesioni e scappando riuscì a dare l'allarme. Furono i carabinieri a fermare l'aggressore e a portarlo in carcere, dove ora dovrà passare 8 anni.

Ivo Rabanser non ha mai rivelato il perché di quella aggressione, ma una perizia psichiatrica ha comunque stabilito che l'imputato era capace di intendere e di volere. I legali che in aula hanno difeso Rabanser hanno chiesto al giudice di considerare la presunta desistenza dell'accusato. L'uomo avrebbe potuto uccidere il fratello ma si fermò dopo le prime coltellate. Con quelle stesse coltellate, però, il tentato omicidio si era ormai consumato.